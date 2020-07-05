Gigabyte Aorus Liquid Cooler справляется с процессором i9 10900K на частоте 5,2 ГГц

Компания Gigabyte провела тесты своего продукта, линейки водяного охлаждения Aorus Liquid Cooler. В тестировании был использован новый процессор от компании Intel i9 10900K. В тесте Prime95 под высокой нагрузкой 10 ядерный процессор достиг значений TDP более 320 Вт.

Система водяного охлаждения компании Gigabyte успешно справилась с проведенными тестами. Процессор Intel i9 10900K работал на частоте 5,2 ГГц по всем ядрам. Линейка продуктов оснащается помпой с ЖК-дисплеем на которой отображена информация о температуре ЦП.

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