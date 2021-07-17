Gigabyte анонсировала два игровых 4K монитора AORUS FI32U и AORUS FO48U

Компания анонсировала новые игровые мониторы AORUS FI32U и AORUS FO48U, модели поступят в продажу в ближайшее время.

Оба монитора поддерживают 4K разрешение и высокую частоту обновления. Gigabyte AORUS FI32U представляет собой 32-дюймовый монитор с частотой обновления 144 Гц для ПК и 120 Гц для консолей. Модель оснащена двумя портами HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort. Монитор отличается минималистичным дизайном, на задней панели изображен логотип AORUS с подсветкой.

48-дюймовый монитор AORUS FO48U с OLED-панелью обеспечивает непревзойденный игровой процесс. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Данная модель идеально подходит для игровых консолей.

Стоимость мониторов AORUS FI32U и AORUS FO48U компания не раскрыла.