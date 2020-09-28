Gigabyte анонсировала новые игровые мониторы со встроенным KVM

Компания Gigabyte анонсировала новую линейку игровых мониторов со встроенным KVM, предназначенных для повышения производительности.

Функция KVM позволяет подключить несколько систем к одному экрану, что значительно упростит переключение между различными устройствами. Это также будет работать с мобильными устройствами, поэтому пользователи могут использовать клавиатуру и мышь и использовать преимущества большого дисплея для игр в мобильные игры. Мониторы Gigabyte M27F и M27Q оснащены портами USB-C, которые поддерживают отображение, передачу данных и питание мобильных устройств. Кнопка KVM специально находится прямо на мониторе отдельно, пользователям не придется копаться в экранном меню, чтобы включить ее.

M27F оснащен 27-дюймовым дисплеем FHD IPS, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и 95% охватом цветового пространства DCI-P3.

M27Q - это модель более высокого класса с дисплеем QHD IPS с временем отклика 0,5 мс и частотой обновления 170 Гц. Он также имеет сертификат DisplayHDR 400 для улучшения качества развлечений.