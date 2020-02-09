Gigabyte обновила монитор Aorus FI27Q

Компания Gigabyte представила новую обновленную версию монитора Aorus FI27Q.

Новинка получила 27 дюймовый IPS дисплей с разрешением 2560×1440 пикселов с частотой обновления изображения 165 Гц.

Спецификации новинки Auros FI27Q: максимальная яркость составляет 350 кд/м², уровень контрастности — 1000:1, время отклика пикселов (MPRT) — 1 мс, углы обзора — 178° по обеим осям.

Монитор Aorus FI27Q получила поддержку технологий синхронизации изображения VESA Adaptive Sync и AMD FreeSync. На задней части монитора разместили два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2 для подключения монитора к источнику видеосигнала. Ещё есть 3.5 мм разъемом для подключения наушников, а также два порта USB 3.0 поддерживающих режим быстрой зарядки различных устройств.

Предусмотрена возможность вывода на экран изображений с двух разных источников одновременно в режимах: картинка в картинке или картинка рядом с картинкой.

Стоить будет такой монитор в районе 550-600 долларов, в зависимости от региона.