Представлен монитор Philips Evnia 32M2N8800

Серия Evnia позиционируется не просто как оборудование для игр, а как элемент нового образа жизни. Модель 32M2N8800 олицетворяет собой концепцию флагманского продукта, обеспечивающего мгновенную реакцию, эталонную цветопередачу, интеллектуальную подсветку Ambiglow и продуманный дизайн. Основным преимуществом монитора Philips Evnia 32M2N8800 является его QD-OLED панель. Сочетание органических светодиодов (OLED) и слояквантовых точек (Quantum Dot) эффективно устраняет основные недостатки традиционных матриц. Благодаря тому, что каждый пиксель является самостоятельным источником света, достигается бесконечная контрастность и безупречно глубокий черный цвет, при этом избегаются артефакты свечения вокруг ярких объектов, свойственные мониторам с локальным затемнением. Квантовые точки обеспечивают монитору Philips Evnia 32M2N8800 исключительный цветовой охват, покрывая 99% профессионального цветового пространства DCI-P3. Это делает изображение не просто реалистичным, а гиперреалистичным, гарантируя точность оттенков, необходимую для работы в таких программах, как Adobe Premiere или DaVinci Resolve.