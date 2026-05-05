Представлен монитор Philips Evnia 32M2N8800

В России компания Philips представила свое наиболее амбициозное предложение в сфере игровых устройств — монитор Evnia 32M2N8800. Это устройство премиум-класса разработано для пользователей, которые не желают идти на компромисс между великолепным качеством изображения и профессиональной скоростью отклика. Данная новинка призвана установить новый стандарт среди 32-дюймовых панелей, интегрируя передовые технологии в области органических светодиодов и квантовых точек. Philips Evnia 32M2N8800 выделяется уникальным набором характеристик: сверхвысокое разрешение 4K (UHD), матрица QD-OLED третьего поколения и частота обновления 240 Гц. До недавнего времени достижение таких показателей в одном устройстве считалось технически невыполнимой задачей. Теперь же геймеры и специалисты по работе с цветом получили универсальный инструмент, одинаково эффективный как в стремительных киберспортивных дисциплинах, так и при редактировании видео или просмотре HDR-контента.

Серия Evnia позиционируется не просто как оборудование для игр, а как элемент нового образа жизни. Модель 32M2N8800 олицетворяет собой концепцию флагманского продукта, обеспечивающего мгновенную реакцию, эталонную цветопередачу, интеллектуальную подсветку Ambiglow и продуманный дизайн. Основным преимуществом монитора Philips Evnia 32M2N8800 является его QD-OLED панель. Сочетание органических светодиодов (OLED) и слояквантовых точек (Quantum Dot) эффективно устраняет основные недостатки традиционных матриц. Благодаря тому, что каждый пиксель является самостоятельным источником света, достигается бесконечная контрастность и безупречно глубокий черный цвет, при этом избегаются артефакты свечения вокруг ярких объектов, свойственные мониторам с локальным затемнением. Квантовые точки обеспечивают монитору Philips Evnia 32M2N8800 исключительный цветовой охват, покрывая 99% профессионального цветового пространства DCI-P3. Это делает изображение не просто реалистичным, а гиперреалистичным, гарантируя точность оттенков, необходимую для работы в таких программах, как Adobe Premiere или DaVinci Resolve.
