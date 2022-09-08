Gigabyte представила два игровых монитора M28U и M32U с эргономичной подставкой

Компания Gigabyte анонсировала два монитора M28U и M32U, которые оснащены эргономичной подставкой. Она предлагает большие возможности регулировки, по сравнению со стандартными подставками.

Мониторы M28U и M32U Arm Edition имеют те же характеристики, что и стандартные модели. M32UC — это 31,5-дюймовый изогнутый игровой монитор с разрешением 4K, частотой 144 Гц и кривизной 1500R. SuperSpeed ​​VA панель обеспечивает время отклика 1 мс. Новинки имеют встроенный KVM переключатель для подключения дополнительных устройств.

Оба монитора оснащены игровыми функциями, включая OSD Sidekick, Black Equalizer, Game Assist, Dashboard, 6-Axis Color Control и Auto-Update. Цену моделей производитель не раскрывает.