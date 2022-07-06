Gigabyte представила игровой монитор S55U

Gigabyte представила свой совершенно новый игровой монитор S55U с массивной 54,6-дюймовой панелью и поддержкой новейших технологий отображения. Возникает вопрос, почему Gigabyte до сих пор называет этот зверь-монитор «игровым монитором», когда он соответствует всем категориям игровой и домашний развлекательный телевизор. Gigabyte S55U — это массивный 54,6-дюймовый игровой монитор (как его называет компания). Честно говоря, я не могу найти практического применения такому дисплею в качестве основного игрового монитора из-за расстояния, на котором вы будете сидеть. Но для высококлассной игровой и развлекательной установки в гостиной S55U имеет смысл. Жаль, что люди из маркетинговой команды Gigabyte не рекламировали продукт как таковой.

Несмотря на это, Gigabyte S55U оснащен 54,6-дюймовой панелью с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц, которая считается киберспортивной, временем отклика 2 мс GTG, а также оснащен HDMI 2.1. включает два HDMI 2.1 (48G, eARC), два HDMI 2.0, два USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x разъем для наушников, порт Ethernet, возможности беспроводной связи 802.11ac и Bluetooth, Учитывая его размер, весь корпус большой и толстый и поставляется со встроенными двумя динамиками мощностью 10 Вт с поддержкой Dobly Atomos/DTS HD. Gigabyte S55U может стать отличным устройством для гостиной для многозадачности между фильмами и играми. Компания не поделилась информацией о цене или запуске, но мы постараемся получить ее в ближайшее время.