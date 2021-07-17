Gigabyte представила обновленную систему охлаждения Aorus WaterForce AIO

Новая система охлаждения Gigabyte Aorus WaterForce AIO представлена в версии 240 мм, 280 мм и 360 мм.

Кулеры получили передовые функции серии WATERFORCE X SERIES, включая вращающую крышку водоблока на 330 градусов. Aorus WaterForce AIO получил увеличенные трубки с 5,1 мм до 7,8 мм, благодаря чему улучшен поток жидкости, в следствии чего отвод тепла. Обновленные вентиляторы Graphene Nano Lubricant ARGB оснащены подсветкой. Уникальный круглый полноцветный ЖК-дисплей можно настроить по своему усмотрению. Керамическая ось имеет более длительный срок службы (376 715 часов) по сравнению с традиционной металлической осью. Кулеры поддерживают синхронизацию RGB FUSION 2.0 с другими устройствами AORUS.

Стоимость и доступность обновленной системы охлаждения Aorus WaterForce AIO компания Gigabyte не раскрыла.
Комментарии и отзывы Gigabyte Aorus WaterForce AIO
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