Глава Nothing недоволен ценами на память

Генеральный директор компании Nothing Карл Пей обратил внимание на стремительный рост цен на память для смартфонов — он отметил, что оперативная и встроенная память теперь могут составлять более половины всей себестоимости устройства. По словам Пея, для Nothing Phone (4a) затраты на память буквально удвоились за период между началом разработки и выходом смартфона на рынок, а после запуска цены выросли ещё в два раза. Такой скачок вынуждает производителей пересматривать свои планы и приводит к подорожанию устройств по всему рынку. Ситуацию усугубляют ограничения поставок. Производители смартфонов больше не могут заказывать необходимые объёмы компонентов без ограничений, поскольку поставщики распределяют продукцию по квотам.

В результате компаниям приходится платить повышенные цены даже за ограниченные партии памяти. Пей отметил, что с февраля многие новые смартфоны стали примерно на 100 долларов дороже своих предшественников. При этом дальнейший рост затрат делает крупные скидки и агрессивные акции всё более редким явлением. Аналитики отрасли подтверждают эту тенденцию. В 2026 году цены на DRAM-память резко выросли на фоне бума искусственного интеллекта, что увеличило стоимость производства смартфонов на 10–30% и более в зависимости от модели. Особенно сильно это отражается на бюджетных и среднебюджетных устройствах, хотя изменения затронули и некоторые флагманы. И, видимо, ситуация в будущем будет только хуже и хуже.