Представлен смартфон OnePlus N6 с батареей на 8000 мАч

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью N6, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6360 Apex с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, соотношением сторон 19,6:9, кадровой частотой до 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит (HBM), 4 или 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, системой охлаждения с площадью теплоотвода 13280 мм², основной камерой с 50-Мп главным модулем, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной, 5-Вт обратной проводной и обходной зарядок, корпусом толщиной 8,88 мм и массой 224 грамма, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и предустановленной фирменной оболочкой OxygenOS 16 на основе ОС Android 16. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 240 долларов за версию с 4/128 ГБ памяти.