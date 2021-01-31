Глава Redmi предлагает пользователям выбрать название для Redmi K40

Один из руководителей компании Xiaomi Лю Вейбинг спросил у своих подписчиков в Weibo, какое неофициальное название стоит дать еще не представленному официально смартфону Redmi K40. Выбирать нужно из «Великого короля», «Настоящего флагмана», «Большого дьявола» или «Великого короля демонов». Стоит отметить, что тот же Redmi K20 уже звался «Большим дьяволом».

По предварительным данным, аппарат получит врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, оперативную памятью LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1, платформы Dimensity 1200, Snapdragon 888 или Snapdragon 870.