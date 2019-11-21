Глобальная стабильная версия MIUI 11 для Redmi Note 5

Разработчики Xiaomi анонсировали глобальную стабильную версию MIUI 11 для Xiaomi Redmi Note 5.

Новая прошивка получила номер сборки 11.0.2.0.OEGMIXM и весит 493 МБ.

Новая обновления основано на базе ОС Android 8.1 Oreo.

В обновление конечно же добавили все основные особенности MIUI 11: обновлённый интерфейс, пакет функций Mi Work Suite и многое другое.

Ещё в обновлении поработали над оптимизацией производительности и автономности устройства.

Обновление уже распространяют по воздуху владельцам данного смартфона.