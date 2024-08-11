Глобальная версия Honor Magic V3 готова к выходу

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветилась глобальная версия складного смартфона Honor Magic V3, который вышел в Китае еще месяц назад. Бенчмарк подтвердил наличие флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 14.

Вряд ли остальные характеристики будут отличаться от китайской версии. Смартфон также оснащается корпусом с толщиной в сложенном состоянии 9,2 мм, в разложенном 4,35 мм и массой 226 граммов, корпусом из аэрокосмического углеволокна, водонепроницаемостью до 2,5 м, батареей ёмкостью 5150 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, поддержкой спутниковой связи, двумя 20-Мп фронтальными камерами, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50-Мп, 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телефото), 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, яркостью 1800 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, 7,92-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц.