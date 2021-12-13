Глобальная версия Huawei P50 Pro готова к выходу

Смартфон Huawei P50 Pro был представлен еще в августе и уже давно продается у себя на родине в Китае, но до сих пор не появился в мировой продаже. По сообщениям источников, глобальная версия совсем скоро увидит свет. В отличие от китайской версии, она будет продаваться с предустановленной оболочкой EMUI 12 вместо HarmonyOS 2.0, но системный интерфейс останется прежним.

Напомним, что аппарат оснащается платформой Snapdragon 888 без поддержки сетей 5G, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 и разрешением 2700:1228 пикселей, батареей ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.