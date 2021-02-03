Глобальная версия Nubia Red Magic 5S подешевела до $540

Глобальная версия геймерского смартфона Nubia Red Magic 5S вышла прошлой осенью по цене в 580 евро за 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Сегодня стало известно о том, что китайский производитель снизил ценник на 40 евро. Что до более продвинутого варианта с 12/256 ГБ памяти, то за него теперь просят 600 евро.

Напомним, что смартфон оснащается процессором Snapdragon 865, 6,65-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, сертификатом TUV Rheinland, частотой обновления 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя составляет 240 Гц, 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями 64 Мп с оптической стабилизацией, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой беспроводной трансляции контента с низкой задержкой, стереодинамиками, поддержкой DTS: X Ultra, 3,5-мм разъемом, емкостными кнопками-триггерами, поддержкой Wi-Fi 6, подэкранным дактилоскопом, двухчастотным GPS, батареей на 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, а также обновленной системой охлаждения с вентилятором с частотой вращения 15 000 об/мин.