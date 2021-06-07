Глобальная версия Nubia Red Magic 6R оценена в 500 евро

Компания Nubia объявила о том, что смартфон Nubia Red Magic 6R появится в мировой продаже 24 июня. Вариант на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 500 евро, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 600 евро. Отметим, что в Китае базовая версия оценена в 410 долларов.

Напомним, что Red Magic 6R оснащается корпусом толщиной 7,8 мм и массой 186 г, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 770 кд/м2 и частотой опроса сенсорного слоя до 400 Гц, платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, предустановленной оболочкой Redmagic OS 4.0 на основе Android 11, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, двумя дополнительными кнопками, батареей на 4200 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 55 Вт.
Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 6R
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