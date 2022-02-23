Глобальная версия Nubia Red Magic 7 оценена в $630

Компания Nubia объявила о том, что мировые продажи геймерского смартфона Red Magic 7 стартуют уже 10 марта. Глобальная версия будет отличаться от китайской поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт вместо 120 Вт. Базовый вариант с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 630 долларов, с 16/256 ГБ памяти – 730 долларов, а за топовую конфигурацию с 18/256 ГБ и полупрозрачной задней панелью попросят 800 долларов.

Новинку оснастили флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, отдельным процессором Red Core 1, 6,8-дюймовыми AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, яркостью 600 кд/м², частотой обновления 165 Гц и частотой дискретизации сенсорной панели 720 Гц, клавишами-триггерами с частотой опроса 500 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, активной системой охлаждения, аккумулятором на 4500 мАч и предустановленной ОС Android 12 с надстройкой Red Magic 5.0.
Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 7
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