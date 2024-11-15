Глобальная версия OnePlus 13 выйдет в двух версиях памяти

Набирающий популярность инсайдер MysteryLupin раскрыл подробности о глобальной версии флагманского смартфона OnePlus 13, который уже вышел в Китае. Итак, международная версия новинки получит три расцветки: Black Eclipse, Midnight Ocean и Arctic Dawn. Конфигураций памяти будет две: на 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Любопытно, что базовая версия будет доступна только в черной расцветке.

Напомним, что оцененный в Китае от 630 долларов OnePlus 15 имеет в своем распоряжении флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3168:1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и керамическим защитным стеклом Crystal Shield, селфи-камеру на 32 Мп (Sony IMX615), тройную тыльную камеру Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-808 оптического формата 1/1,4 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68/IP69.