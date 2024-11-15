Глобальная версия OnePlus 13 выйдет в двух версиях памяти

Набирающий популярность инсайдер MysteryLupin раскрыл подробности о глобальной версии флагманского смартфона OnePlus 13, который уже вышел в Китае. Итак, международная версия новинки получит три расцветки: Black Eclipse, Midnight Ocean и Arctic Dawn. Конфигураций памяти будет две: на 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Любопытно, что базовая версия будет доступна только в черной расцветке.

Напомним, что оцененный в Китае от 630 долларов OnePlus 15 имеет в своем распоряжении флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3168:1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и керамическим защитным стеклом Crystal Shield, селфи-камеру на 32 Мп (Sony IMX615), тройную тыльную камеру Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-808 оптического формата 1/1,4 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68/IP69.
Tecno Camon 30S Pro оценен в 26 тысяч рублей …
Компания Tecno выпустила в российскую продажу смартфон Camon 30S Pro, рекомендованная цена которого соста…
Смартфон Redmi K80 засветился на фото …
Известный инсайдер Smart Pikachu опубликовал первую фотографию смартфона Redmi K80, релиз которого ожидае…
Стала известна европейская цена Honor Magic V3…
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился подробностями о европейской версии складного смартфона H…
Apple частично купила оператора спутниковой связи…
Сегодня появилась информация о том, что компания Apple приобретает 20% акций своего партнёра по спутников…
Vivo представила новый смартфон Y300 Pro…
Сегодня компания Vivo официально представила новый смартфон под названием Y300 Pro (правда, пока что толь…
Глобальную версию OPPO Find X8 представят 21 ноября …
Сетевые источники сообщают, что международная презентация флагманских смартфонов линейки OPPO Find X8 сос…
Google Pixel 9 Pro Fold получил самую слабую в серии зарядку…
Вчера появилась информация о том, что флагманский складной смартфон Pixel 9 Pro Fold от компании Google и…
HMD Хочет возродить дизайн Lumia 1020…
Сегодня появилась информация о том, что компания HMD решила вернуться к дизайну Lumia в рамках разработки…
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor