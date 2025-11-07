Глобальная версия OnePlus 15 сохранит АКБ на 7300 мАч

Смартфон также имеет в своем оснащении 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2772:1272 пикселя, частотой обновления 165 Гц, рамками толщиной 1,15 мм, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, систему охлаждения Glacier Cooling System, сетевой игровой чип G2, основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим зумом), селфи-камеру разрешением 32 Мп, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.