Глобальная версия OnePlus 15 сохранит АКБ на 7300 мАч

Сетевые источники сообщают, что флагманский смартфон OnePlus 15 почти без изменений доберется до международного рынка. Самое главное, что «глобалка» сохранит аккумулятор ёмкостью 7300 мАч, как и в китайской версии. А вот мощность проводной зарядки на американском рынке снизится с 120 Вт до 80 Вт. В остальных странах мощность зарядки окажется прежней. Напомним, что международная презентация OnePlus 15 запланирована на 13 ноября.

Смартфон также имеет в своем оснащении 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2772:1272 пикселя, частотой обновления 165 Гц, рамками толщиной 1,15 мм, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, систему охлаждения Glacier Cooling System, сетевой игровой чип G2, основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим зумом), селфи-камеру разрешением 32 Мп, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.