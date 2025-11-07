Глобальная версия OnePlus 15 сохранит АКБ на 7300 мАч

Сетевые источники сообщают, что флагманский смартфон OnePlus 15 почти без изменений доберется до международного рынка. Самое главное, что «глобалка» сохранит аккумулятор ёмкостью 7300 мАч, как и в китайской версии. А вот мощность проводной зарядки на американском рынке снизится с 120 Вт до 80 Вт. В остальных странах мощность зарядки окажется прежней. Напомним, что международная презентация OnePlus 15 запланирована на 13 ноября.

Смартфон также имеет в своем оснащении 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2772:1272 пикселя, частотой обновления 165 Гц, рамками толщиной 1,15 мм, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, систему охлаждения Glacier Cooling System, сетевой игровой чип G2, основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим зумом), селфи-камеру разрешением 32 Мп, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.
OPPO K15 Turbo Pro получит топовый процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах OPPO K15 Turbo и K15 Turb…
Смартфон Realme GT 8 Pro показали на фото …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографию, на которой изображена основная камера …
Официально: Vivo Y500 с батареей 8200 мАч готов к выходу…
Компания Vivo объявила, что презентация смартфона Y500 пройдет в Китае 1 сентября. Производитель подтверд…
Смартфон Bigme HiBreak Pro Color получил цветной E-Ink экран…
Компания Bigme пополнила ассортимент смартфонов цветной версией модели HiBreak Pro, главной особенностью …
Exynos 2600 засветился в свежих бенчмарках…
Samsung официально заявила, что её новый Exynos 2600 станет первым процессором компании, созданным по 2-н…
itel Super 26 Ultra получил батарею на 6000 мАч…
Компания itel пополнила ассортимент смартфонов моделью Super 26 Ultra, которая основана на новой 6-наноме…
Опубликована фотоподборка Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max…
В сети появились многочисленные фотоподборки флагманских смартфонов Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max…
Redmi Note 15 Pro+ полностью рассекречен …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл все имеющие подробности о смартфоне Redmi Note 15 Pro+…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor