В Nubia Z80 Ultra вернут продвинутый ультраширик

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском камерофоне Nubia Z80 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что в новинку вернется продвинутый сверхширокоугольный модуль на датчике изображения оптического размера 1/1,55 дюйма с поддержкой оптической стабилизации. Данный модуль использовался в Z60 Ultra, но почему-то исчез в прошлом поколении.

Смартфону также приписывают наличие 35-мм главного модуля основной камеры, кремний-углеродного аккумулятора ёмкостью от 7000 мАч, экрана нового поколения с невидимой селфи-камерой, а также топового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c максимальной частотой 4,62 ГГц, графическим адаптером Adreno 840 и нейронным процессором.