В сеть утекли характеристики флагмана Vivo X300

В сеть утёк слайд презентации флагманских смартфонов серии Vivo X300, который раскрывает их технические характеристики. Итак, базовую модель оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, батареей ёмкостью 6040 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно, 6,31-дюймовым дисплеем, тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (Samsung HPB), 50 Мп (перископом на Sony LYT-602) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 50 Мп, корпусом толщиной 7,95 мм и массой 190 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в дисплее.

Старшая модель отличается камерой с 50-Мп главным модулем на датчике Sony LYT-828 и перископным на Samsung HPB, аккумулятором на 6510 мАч, корпусом массой 226 граммов и толщиной 7,99 мм, а также программируемой кнопкой Action Button на левом грани корпуса. Официальный релиз смартфонов состоится уже 13 октября.