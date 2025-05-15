Глобальная версия Realme Buds Air 7 Pro готова к выхода

Компания Realme объявила, что глобальный релиз беспроводных наушников Buds Air 7 Pro состоится 27 мая. На том же мероприятии представят международную версию смартфона Realme GT 7. Напомним, что выпущенные ранее в Китае наушники получили 11-мм низкочастотный вуфер, 6-мм микроплоский твитер, поддержку аудио Hi-Res, поддержку кодека LHDC 5.0, активную систему шумоподавления (ANC) с эффективностью 53 дБ в диапазоне до 5000 Гц, режим сверхнизкой задержки 45 мс, защиту от рыли и влаги (IP55), модуль Bluetooth 5.4, батарею ёмкостью 62 мАч, зарядный кейс ёмкостью 530 мАч, поддержку быстрой зарядки и автономность до 48 часов.