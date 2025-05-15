Глобальная версия Realme Buds Air 7 Pro готова к выхода

Компания Realme объявила, что глобальный релиз беспроводных наушников Buds Air 7 Pro состоится 27 мая. На том же мероприятии представят международную версию смартфона Realme GT 7. Напомним, что выпущенные ранее в Китае наушники получили 11-мм низкочастотный вуфер, 6-мм микроплоский твитер, поддержку аудио Hi-Res, поддержку кодека LHDC 5.0, активную систему шумоподавления (ANC) с эффективностью 53 дБ в диапазоне до 5000 Гц, режим сверхнизкой задержки 45 мс, защиту от рыли и влаги (IP55), модуль Bluetooth 5.4, батарею ёмкостью 62 мАч, зарядный кейс ёмкостью 530 мАч, поддержку быстрой зарядки и автономность до 48 часов.

Audio-Technica представила наушники по «Звёздным войнам»…
Перед стартом мероприятия Star Wars Celebration Japan, которое пройдёт в Токио 18 апреля, компания Audio-…
Беспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор…
Беспроводные наушники Baseus Bowie M2s Pro поддерживают фирменную технологию активного шумоподавления до …
Глобальную версию HUAWEI FreeArc оценили в 120 евро …
Компания HUAWEI представила глобальную версию беспроводных наушников FreeArc, которые дебютировали в Япон…
Наушники Realme Buds T200 Lite оценили в 16 долларов…
Компания Realme выпустила на индийский рынок беспроводные внутриканальные наушники Buds T200 Lite, которы…
Представлены бюджетные наушники CMF Buds 2a…
Бренд CMF by Nothing представил беспроводные наушники Buds 2a, которые оценены на дебютном индийском рынк…
Apple расширила важнейшую функцию AirPods Pro 2…
В сентябре Apple анонсировала функцию Hearing Aid (режим слухового аппарата) для AirPods Pro 2, которая, …
Представлены наушники CMF Buds 2 с шумоподавлением до 48 дБ…
Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью CMF Buds 2, которые, как и смартфон…
Официально: наушники iQOO TWS Air3 готовы к выходу …
Бренд iQOO объявил, что на презентации 20 мая будут представлены беспроводные наушники iQOO TWS Air3. Нов…
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор Rapoo VH160
Игровые наушники с интересным оформлением. Обзор A4TECH Bloody M595 RenegadeИгровые наушники с интересным оформлением. Обзор A4TECH Bloody M595 Renegade
Игровые беспроводные наушники для ПК, консоли и смартфона. Обзор ZONE 51 ATLASИгровые беспроводные наушники для ПК, консоли и смартфона. Обзор ZONE 51 ATLAS
Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2
Игровые наушники для консоли и ПК. Обзор SVEN AP-G886MVИгровые наушники для консоли и ПК. Обзор SVEN AP-G886MV
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor