Глобальная версия Red Magic 9s Pro обойдется в 650 долларов

Бренд Red Magic представил международную версию смартфона Red Magic 9s Pro, которая появится в продаже 31 июля. Конфигурация с 12/256 ГБ памяти обойдется в 650 долларов, а версия на 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти будет стоить 800 долларов.

Смартфоны характеризуются 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой 2160 Гц, 16-Мп подэкранной камерой с ИИ-функциями, процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с тактовой частотой 3,4 ГГц, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS4.0, многослойной системой охлаждения ICE 13.5 Magic с вентилятором, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч и поддержкой 80-Вт зарядки.
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