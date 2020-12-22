Глобальная версия Redmi 7 получила Android 10

Компания Xiaomi выпустила обновление до операционной системы Android 10 для глобальной версии смартфона Redmi 7. При этом китайские пользователи популярного бюджетника получили апдейт еще летом. Обновление с номером V11.0.1.0 QFLMIXM привносит новое меню уведомлений и жесты центра управления, улучшенный тёмный режим, подсветку дисплея с анимацией и прочие нововведения.

Напомним, что представленный в прошлом году Redmi 7 оснащается чипсетом Snapdragon 632, 6,26-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением HD+, 2/3/4 ГБ оперативной и 16/32/64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой на 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, стеклом Gorilla Glass 5 и водоотталкивающим покрытием P2i.