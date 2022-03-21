Глобальная версия Redmi K40S засветилась в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования глобальной версии смартфона Redmi K40S, представленного в Китае несколько дней назад. Предполагается, что международный вариант выйдет под названием Poco F4.

Напомним, что новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, 6,67-дюймовым экраном Samsung E4 AMOLED с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, поддержкой Wi-Fi 6 и модулем NFC. Базовый вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в Китае в 283 доллара, но в остальном мире смартфон окажется дороже.