Глобальная версия Redmi Note 11 Pro оценена в $300

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi представила глобальную версию смартфона Redmi Note 11 Pro, которая появится в продаже уже в феврале по цене в 300 и 350 долларов в зависимости от версии.

Итак, новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96 с тактовой частотой до 2,05 ГГц, графикой Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей 4G, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов), 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также разъемом USB Type-C.