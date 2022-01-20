Глобальная версия Redmi Note 11 будет стоить $175 Сетевые источники поделились официальными изображениями и подробностями о глобальной версии смартфона Redmi Note 11, официальный релиз которой состоится 26 января. Итак, аппарат получит 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680, основную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 33 Вт, стереодинамики и предустановленную прошивку MIUI 13. Цена версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти составит 175 долларов Сетевые источники поделились официальными изображениями и подробностями о глобальной версии смартфона Redmi Note 11, официальный релиз которой состоится 26 января. Итак, аппарат получит 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680, основную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 33 Вт, стереодинамики и предустановленную прошивку MIUI 13. Цена версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти составит 175 долларов Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 22:19 . Продукт - Redmi Note 11 Комментарии и отзывы Redmi Note 11

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