Глобальная версия Redmi Note 11 будет стоить $175

Сетевые источники поделились официальными изображениями и подробностями о глобальной версии смартфона Redmi Note 11, официальный релиз которой состоится 26 января. Итак, аппарат получит 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680, основную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 33 Вт, стереодинамики и предустановленную прошивку MIUI 13. Цена версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти составит 175 долларов