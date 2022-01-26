Глобальная версия Redmi Note 11 оценена в 180 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов международной версией модели Redmi Note 11, которая получила предустановленную ОС Android 11 с оболочкой MIUI 13. Новинку также оснастили 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 700 кд/м2, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, слотом для карт памяти microSD, модулем NFC, двумя динамиками, 3,5-мм разъемом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон появится в продаже до конца месяца по цене 180 или 230 долларов в зависимости от версии.