Глобальная версия Redmi Note 11S оценена в в 250 долларов

Компания Xiaomi анонсировала международную версию смартфона Redmi Note 11S, которая работает под управлением операционной системы Android 11 с прошивкой MIUI 13.

Новинка также характеризуется 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 700 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass 3, однокристальной системой MediaTek Helio G96, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, слотом для карты памяти microSD, поддержкой NFC, двумя динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон появится в продаже в этом месяце по цене в 250 или 300 долларов в зависимости от версии.