Глобальная версия Redmi Note 13 Pro+ засветилась в сети

В базе данных сингапурского регулятора IMDA обнаружилось упоминание глобальной версии смартфона Redmi Note 13 Pro+, который был представлен в Китае 21 сентября. Судя по всему, международный дебют линейки Redmi Note 13 уже не за горами.

Напомним, что оцененный в 260 долларов за версию с 12/256 ГБ памяти Redmi Note 13 Pro+ оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HP3 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, яркостью 1800 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Ultra, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4000 мм2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, адаптером Wi-Fi 6, модулем NFC, стереодинамиками и ИК-излучателем.
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