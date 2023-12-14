Глобальная версия Redmi Note 13 отличается от китайской

Сетевые инсайдеры раскрыли параметры глобальных версий смартфонов Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro, которые будут отличаться от китайских вариантов. Базовая модель получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 685, а Redmi Note 13 Pro – платформу от MediaTek (скорее всего, MediaTek Helio G99). Оба процессора не имеют поддержки сотовых сетей пятого поколения. Redmi Note 13 Pro оснастят тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а Redmi Note 13 будет отличаться 108-Мп главным модулем.

Также оба смартфона получит версии на 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, модуль NFC и корпуса массой 188,5 грамма и 187 граммов соответственно.