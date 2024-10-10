Глобальная версия Redmi Note 14 5G засветилась в сети

В базе данных индонезийского регулятора SDPPI обнаружилось упоминание о смартфоне Redmi Note 14 5G, который пару недель был представлен на китайском рынке. Появление устройства в базе ведомства говорит о скором глобальном релизе новинки. Будут ли характеристики международной версии отличаться от китайской, пока не сообщается.

Напомним, что смартфон получил 6-нм 8-ядерную платформу MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2100 нит и частотой ШИМ-затемнения 1920 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 5110 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защиту от пыли и влаги (IP64), а также предустановленную ОС Android 14 с прошивкой Hyper OS.