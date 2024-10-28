Глобальная версия Redmi Note 14 Pro+ засветилась в сети

На сайте регулятора IMDA обнаружилось упоминание глобальной версии смартфона Redmi Note 14 Pro+, который вышел в Китае месяц назад. Это означает скорый международный релиз устройства. Аппарат фигурирует в базе данных под кодовым обозначением 24115RA8EG.

Напомним, что оцененный от 270 долларов Redmi Note 14 Pro+ характеризуется 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц, максимальной яркостью 3000 нит, ШИМ-затемнением 1920 Гц и защитным стеклом Gorilla Victus 2, корпусом с защитой от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800, OIS и динамический диапазон), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (датчик Samsung S5KJN1 с 60-мм оптикой), селфи-камерой разрешением 20 Мп, 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и модемом 5G, кремниево-углеродной батареей ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, NFC, IR-модулем и подэкранным дактилоскопическим сенсором.
Vivo опубликовала тизеры с характеристиками смартфона T3 Pro…
Новый смартфон Vivo T3 Pro недавно был замечен в базе данных синтетического бенчмарка Geekbench — там ука…
МТС запускает предзаказ на складной смартфон Xiaomi MIX Flip…
МТС запускает предзаказ на первый складной смартфон Xiaomi - Xiaomi MIX Flip. Первые покупатели, оформивш…
Apple, вероятно, разрабатывает iPhone 17 Air…
Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, компания Apple на текущий момент работает над созд…
Redmi Note 14 получит 45-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 14, который еще не бы…
Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 6 Gen 3…
Сегодня компания Qualcomm без лишнего шума официально представила свой новый доступный мобильный процессо…
Глобальный релиз Oppo Find X8 состоится уже скоро …
Компания Oppo объявила, что представленные вчера флагманские смартфоны Find X8 и X8 Pro выйдут за пределы…
Samsung Galaxy S24 FE получит защиту от воды …
Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о суббфлагманском смартфоне…
iQOO Neo 10 Pro получит ультразвуковой сканер пальца…
Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне iQOO Neo 10 Pro, релиз…
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor