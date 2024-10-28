Глобальная версия Redmi Note 14 Pro+ засветилась в сети

На сайте регулятора IMDA обнаружилось упоминание глобальной версии смартфона Redmi Note 14 Pro+, который вышел в Китае месяц назад. Это означает скорый международный релиз устройства. Аппарат фигурирует в базе данных под кодовым обозначением 24115RA8EG.

Напомним, что оцененный от 270 долларов Redmi Note 14 Pro+ характеризуется 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц, максимальной яркостью 3000 нит, ШИМ-затемнением 1920 Гц и защитным стеклом Gorilla Victus 2, корпусом с защитой от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800, OIS и динамический диапазон), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (датчик Samsung S5KJN1 с 60-мм оптикой), селфи-камерой разрешением 20 Мп, 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и модемом 5G, кремниево-углеродной батареей ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, NFC, IR-модулем и подэкранным дактилоскопическим сенсором.