Глобальная версия Redmi Note 15 5G засветилась в базе NBTC

В базе данных регулятора NBTC (Тайланд) обнаружилось упоминание смартфона Redmi Note 15 5G, который был представлен в Китае еще в августе этого года. Ведомство не приводит характеристики грядущей новинки, но само появление устройства в его базе говорит о скором глобальном релизе.

Напомним, что китайская версия оснащается 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 710 и модемом 5G, корпусом толщиной 7,35 мм и массой 178 граммов, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 18-Вт обратной проводной зарядок, 6,77-дюймовым экраном OLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ШИМ-диммингом на частоте 3840 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Light Fusion 400) и 2 Мп (глубина сцены), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, защитой от брызг и от пыли в соответствии со степенью IP66, а также усиленной конструкцией корпуса.