Смартфон Red Magic 11 Pro получит АКБ на 8000 мАч

Компания Red Magic раскрыла подробности о флагманском игровом смартфоне Red Magic 11 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 8000 мАч (рекорд для новых флагманов), поддержкой беспроводной зарядки мощностью 80 Вт, системой охлаждения с жидкостью, которая применяется в серверных системах ИИ (работает до +108°C), микрокерамическим насосом с минимальным энергопотреблением 80 мВт и выходным давлением 100 кПа, вентилятором Yufeng 4.0 с 24 000 об/мин и соответствием стандарту IPX8, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменным процессором Red Core R4 и фирменным игровым движком CUBE Sky Game Engine 3.0.

