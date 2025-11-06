Смартфон Infinix GT 30 оценили в 23 тысячи рублей

Компания Infinix представила на российском рынке смартфон GT 30, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2. Новинка также получила 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 64 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, подсветку на задней панели, которая управляется с помощью ИИ, а также белую, серую, синюю и зеленую расцветки корпуса. Смартфон оценен в 23 тысячи рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.