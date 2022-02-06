Глобальная версия Vivo T1 получит 50-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробностями о глобальной версии смартфона Vivo T1, которая будет представлена в Индии уже 9 февраля. Утверждается, что данный вариант будет отличаться от китайского. Он получит восьмиядерную платформу Snapdragon 695 5G и тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп вместо Snapdragon 778G 5G и 64-Мп камеры.

Устройству также прочат 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, врезанную 16-Мп селфи-камеру, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт и 3,5-мм гнездо для наушников.