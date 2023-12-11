Глобальная версия Vivo X100 готова к выходу

Компания Vivo объявила, что международный релиз флагманских смартфонов Vivo X100 и X100 Pro состоится 14 декабря. Представленные в Китае больше месяца назад новинки уже успели стать хитами продаж на домашнем рынке.

Напомним, что оцененная от 550 долларов базовая модель Vivo X100 оснащается самой мощной Android-платформой MediaTek Dimensity 9300, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2800:1260 пикселей, пиковой яркостью 3000 кд/кв.м., частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, тройной основной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (IMX920 VCS Bionic формата 1/1,49″ с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль с фокусным расстоянием 70 мм), защитой от воды и пыли (IP68), стереодинамиками и модулем NFC.