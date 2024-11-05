Глобальная версия Vivo X200 засветилась в сети

В базе данных регулятора Bluetooth SIG обнаружилось упоминание смартфона Vivo X200, который вышел в Китае в прошлом месяце. Это может означать скорый международный релиз новинки. Помимо базовой модели на китайском рынке представлены Vivo X200 Pro и X200 Pro mini.

Напомним, что оцененный от 605 долларов Vivo X200 получил 3-нанометровый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400, оперативную память LPDDR5, флеш-память UFS 4.0, 6,67-дюймовый дисплей LTPS AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, фронтальную камеру на 32 Мп, тыльную камеру разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик и OIS) и 50 Мп (сенсор IMX882, 3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация), батарею ёмкостью 5800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и защиту от пыли и воды (IP68/IP69).
Qualcomm отказалась от релиза процессора Snapdragon 8 Gen 4…
Ранее предполагалось, что компания Qualcomm сохранит хронологическую схему наименования для процессора Sn…
Vivo представила смартфон V40e…
Как и сообщали ранее инсайдеры, компания Vivo сегодня официально представила новый смартфон V40e. Примеча…
Глобальная версия Honor Magic V3 готова к выходу …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветилась глобальная версия складного смартфона Honor Mag…
Смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro получит 185-Гц экран…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о геймерском смартфоне ASUS ROG…
Red Magic 10 Pro получит дисплей на 7 дюймов…
Вероятно, шутки о том, что современные смартфоны стали почти размером с планшеты, скоро перестанут быть ш…
Камерофон Vivo X200 показали на пресс-фото …
Компания Vivo опубликовала первые официальные фотографии смартфона Vivo X200, официальный релиз которого …
Honor выпустит систему управления смартфоном глазами на глоб…
В феврале текущего года инженер китайской компании Honor официально продемонстрировал работу функции отсл…
Официально: игровой смартфон Red Magic 10 Pro готов к выходу…
Бренд Red Magic объявил о скором выходе игрового смартфона Red Magic 10 Pro. Точная дата презентация не р…
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor