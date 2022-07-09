Глобальная версия Xiaomi 12 Lite доступна для предзаказа

Компания Xiaomi официально начала принимать предварительные заказы на смартфон Xiaomi 12 Lite, который оценен в 400 долларов за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ обойдутся в 450 и 500 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой MIUI 13, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, толщиной 7,29 мм и массой 173 г.