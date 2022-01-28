Глобальная версия Xiaomi 12 Pro засветилась в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования глобальной версии смартфона Xiaomi 12 Pro, релиз которой уже был подтвержден китайским производителем. Аппарат набрал 1145 баллов в однопоточном и 3578 баллов в многопоточном испытаниях. Также данную версию флагмана протестировали в HTML5test, где она показала результат в 474 балла.

Напомним, что Xiaomi 12 Pro характеризуется 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED поколения E5, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2900 мм2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив), батареей на 4600 мАч, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12 Pro
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