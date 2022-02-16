Глобальная версия Xiaomi 12 будет стоить 800 евро

В сети появились подробности о мировом релизе смартфонов серии Xiaomi 12, которые были выпущены в Китае еще в конце прошлого года. Утверждается, что глобальные версии флагманов станут доступны для покупки уже в следующем месяце. Итак, Xiaomi 12 Pro в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 1000 евро, а с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 1200 евро. За Xiaomi 12 попросят 800 и 900 евро соответственно, а Xiaomi 12X будет стоить 600 или 700 евро.

Напомним, что Xiaomi 12 и Xiaomi 12X получили 6,28-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, а Xiaomi 12 Pro достался 6,73-дюймовый дисплей 2K AMOLED с адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц. При этом Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro оснащаются топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, а Xiaomi 12X – менее производительным процессором Snapdragon 870.