Глобальная версия Xiaomi 12 уже продается со скидкой

Несколько дней назад компания Xiaomi объявила о выпуске глобальных версий смартфонов Xiaomi 12X, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, а уже сегодня новинки стали доступны для покупки на Aliexpress, да к тому же со скидкой. Первые покупатели могут приобрести Xiaomi 12 по цене в 700 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 750 долларов за 8/256 ГБ и 800 долларов за 12/256 ГБ памяти. Xiaomi 12 Pro обойдется в 1000 долларов за 8/256 ГБ флеш-памяти и 1100 долларов за 12/256 ГБ. Наконец, Xiaomi 12X предлагают предлагается в версиях с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти за 550 и 650 долларов соответственно. Все три смартфона получают два года гарантии и возможность бесплатно поменять экран в первые полгода со момента покупки.