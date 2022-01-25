Глобальная версия Xiaomi 12X готова к выходу

Смартфон Xiaomi 12X получил европейский сертификат соответствия, что может свидетельствовать о скором глобальном релизе новинки. Смартфоны Xiaomi 12X, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro вышли в прошлом месяце, а сегодня глобальная версия Xiaomi 12X засветилась на сайте Xiaomi Global. Ранее сообщалось, что международный запуск состоится в конце февраля или начале марта.

Напомним, что Xiaomi 12X характеризуется процессором Snapdragon 870, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой на 2600 мм2, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12X
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