Глобальная версия Xiaomi 12X оценена в $650

Компания Xiaomi объявила цены на глобальную версию смартфона Xiaomi 12X, который является менее производительной версией флагмана Xiaomi 12. Итак, вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 650 долларов или 700 евро в зависимости от региона. Позже станет известна цена версии с 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Xiaomi 12X характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 870, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сетей 5G.