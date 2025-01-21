Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra готова к выходу

Руководитель компании Xiaomi Лю Вейбин объявил, что презентация глобальной версии флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultraм состоится одновременно с китайской. По словам топ-менеджера, анонса следует ждать после китайского Нового года. Предполагается, что презентация пройдет в феврале. Аппарат уже успел засветиться в базе данных ЕЭК, что намекает на официальный выход в России.

По предварительным данным, смартфон оснастят батареей ёмкостью около 6000 мАч, защитой от воды и пыли (IP68/69), изогнутым 2K-экраном, топовым 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, основной камерой модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор), 200 Мп (перископ) и 50 Мп (телевик), а также поддержкой eSIM.
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