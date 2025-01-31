Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra засветилась в сети

В базе данных регулятора FCC обнаружилось упоминание флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие предустановленной прошивки HyperOS 2.0 на базе операционной системы Android 15, поддержки сотовых сетей 2G/3G/4G/5G, Wi-Fi в трёх диапазонах, Bluetooth (BR, EDR, LE) и NFC. Ранее сообщалось, что смартфон получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также основную камеру с четырьмя модулями.