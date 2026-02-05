Представлен бюджетный смартфон Vivo Y05 с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y05, которая основан на 12-нанометровом процессоре Unisoc T7225 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Mali G52MP1. Новинка также характеризуется 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек и яркостью 1200 нит, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с габаритами 8,39 мм и массой 209 граммов, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, модемом 4G LTE, поддержкой Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.2 и GPS, боковым дактилоскопом и предустановленной прошивкой OriginOS 6.0 на базе ОС Android. Цена смартфона на дебютном малазийском рынке составляет эквивалент 100 долларов.

