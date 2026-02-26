Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26+

Компания Samsung объявила о выпуске флагманских смартфонов Galaxy S26 и Galaxy S26+, которые базируются на фирменном 2-нанометровом процессоре Exynos 2600. Базовую модель оснастили 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), фронтальной камерой разрешением 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и множеством функций искусственно интеллекта, включая ассистентов Gemini и Perplexity.

Старшая модель отличается 6,7-дюймовым экраном с разрешением QHD+, батареей ёмкостью 4900 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Смартфоны оценен от 900 и от 1100 долларов соответственно.