Глобальная версия Xiaomi 17 засветилась в сети

В базе данных регулятора NBTC (Таиланд) обнаружились сведения о глобальной версии смартфона Xiaomi 17. Устройство проходит под модельным обозначением 25113PN0EG. Ведомство подтвердило поддержку GSM/WCDMA/LTE/NR. Судя по этому и предыдущим появлениям смартфона в базах данных разных регуляторов, релиз глобальной версии уже близко.

Напомним, что представленный в Китае еще в сентябре Xiaomi 17 оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 6,3-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 2656:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, системой охлаждения с 3D-кольцом для лучшей циркуляции воздуха, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, тройной тыльной камерой Lecia с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъективом с плавающей линзой), селфи-камерой на 50 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками.